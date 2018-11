Cele două, concurente din echipa lui Tudor Chirilă, au interpretat melodia Only love can hurt like this (Paloma Faith). Chiar dacă a avut o interpretare impecabilă, Tudor a preferat să meargă ami departe cu Dana. ” ” Efortul ei de a cânta a fost foarte mare. A stat la repetiții până în ultimul moment. Am o deosebită admirație”, a spus Tudor Chirilă despre Luiza.

” Îți urez naștere ușoare”, i-a spus și Smiley. „Te admir și știu că este foarte greu. Eu la ambele sarcini, din luna a cincea, nu am mai putut cânta”, a spus Andra.

