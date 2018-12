„Pentru fata mea.. i-am adus dulciuri că noi aşa am fost crescuţi, ne aducea moşul dulciuri şi abia de Crăciun mai primeai o pijama, o maşinuţă.. Eu mi-am pus la mişto o ceapă şi i-am zis că am primit o ceapă şi ea mi-a arătat sufletul ei şi mi-a spus: Lasă tati, îţi dau jumătate din cadourile mele. Din punctul meu de vedere, familiile de români au ştiut ca din sărăcia lor, din puţinul lor să aducă un zâmbet copiilor. Noi dacă aveam o portocală, o banană şi două, trei dulciuri, eram cei mai fericiţi. Nouă ni s-a explicat de la bun Început: Astea sunt condiţiile, ăştia suntem noi, cât poate tati, cât poate mami, atât vă aducem şi nu era nici un fel de problemă, nu am fost nişte copii pretenţioşi.

Pentru mine, cel puţin, a fost un an cu foarte multe lecţii. Am învăţat să iau şi din bine, dar şi din rău, lecţia de care am nevoie şi totul e benefic dacă încerci să vezi benefecitate întâmplătilor tare pozitive, dar şi negative, până la urmă ăla e un câştig. Totul este relativ şi anii nu îi mai întorci înapoi şi trebuie să te bucuri de viaţa ta, dar inteligenţa românilor a născut o vorbă extraordinară: Dacă nu te plângi de oase rupte, atunci totul este perfect. Că ai fost tu mai prost sau mai puţin prost, aia e. Dar dacă tu eşti sănătos, este totul minunat”, a spus Connect-R pentru Antena Stars.

