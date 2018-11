„Am avut o copilărie fericită, am avut niște părinți extraordinari. Eu am crezut în Moș Crăciun multă vreme până m-am trezit într-o noapte să mă duc la toaletă și am văzut-o pe mama cum trăgea la mașină o cămașă. În dimineața de Crăciun am găsit cămașa sub pernă și am făcut conexiunea.”, a spus Constatin Enceanu, la Star Matinal.

Mama lui Constantin Enceanu a murit în urmă cu aproape trei decenii. „Am fost mai atașat de mama. A fost tot timpul alături de mine. Tata, prin prisma serviciului nu prea stătea pe acasă. Pleca dimineața și venea seara. Mama mă încuraja să merg la concursuri muzicale. Sfaturile ei m-au ajutat mult în viață. M-a durut mult când a murit, n-a murit acasă. M-a durut enorm. Am simțit-o mereu alături de mine, își dorea mult să mă vadă la televizor și i s-a îndeplinit visul”, a mai spus Constantin Enceanu.

Recent, artistul a avut parte de o mare surpriză, venită de unde se aștepta mai puțin. Constantin Enceanu a plâns când a auzit-o cântând pentru prima oară pe nepoțica sa.

Citește și

Incompetența ucide! Accidentul de muncă ținut secret de RATB: bărbat de 58 de ani mort după ce a explodat într-o celulă electrică de 10.000 de volți!