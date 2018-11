Containere pentru oamenii străzii, soluția găsită la Timișoara. Cât au costat

Un container a costat aproximativ 18.000 de lei cu TVA, astfel că primăria a plătit 144.000 de lei pentru toate, adică peste 30.000 de euro, potrivit tion.ro.

Astfel de containere sunt deja folosite și pentru elevii unei școli din oraș.

Fiecare container are grup sanitar cu cabină de duș, corpuri de iluminat, boiler, chiuvetă, geamuri termopan, dar și ventiloconvectoare pentru încălzire și răcire.

„Avem nouă containere pe care vrem să le folosim ca adăpost de iarnă, dar și pentru situații de urgență în ceea ce privește cazarea. Vrem să mutăm spațiul de pe str. Învățătorului, spațiu care aparține Colterm, pentru că nu sunt condiții acolo. Noi îl igienizăm în fiecare an, vopsim, punem linoleum nou, dar nu ni se pare un loc potrivit. Containerele le-am achiziționat la începutul anului și le-am depozitat la STPT. Am avut un proiect pe un teren pentru care era nevoie de PUZ pentru amplasament, am stat să-l punem la punct, dar este prea complicat. Am identificat un alt teren, vrem să punem construcțiile modulare în spate și, dacă se ivește o altă investiție pe fonduri europene, putem folosi acel teren', a precizat viceprimarul Farkas Imre, pentru sursa citată.

Sursa foto: alibaba.com