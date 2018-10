Acum, comisarul european, care a ajuns vineri la Bucureşti, atrage atenţia că a vorbit cu premierul Viorica Dăncilă despre riscul sancţionării României, din cauta gropilor de gunoi.

Vineri, ţara noastră a fost condamnată de Curtea Europeană de Justiție pentru gropile de gunoi poluante, pe care ar fi trebuit să le închidă încă din anul 2009. 68 de depozite de deșeuri din țară trebuiau să fie lichidate, obligație pe care România nu a onorat-o.

Corina Creţu a declarat vineri că atâta timp cât se află în această funcţie va spune ceea ce are de spus atunci când există riscul de a se pierde bani europeni.

„Sunt patru ani în care spun aceleaşi lucruri, nu înţeleg de ce acum se politizează atât de mult acest lucru. Nu spun nimic nou. Spun ce am spus acum un an, acum doi ani, acum trei ani. Sunt acuzată că nu am spus pe vremea domnului Cioloş. Ştiţi bine că am spus. Pentru mine nu contează guvernul. Atâta timp cât sunt comisar european, voi spune, pentru că este datoria mea să spun dacă există risc de a se pierde bani. Nici nu îmi place să se spună că noi blocăm la Bruxelles proiecte pe care de fapt nu le avem. De aceea trebuie să spun clar, să spun adevărul”, a spus Corina Creţu, la Universitatea Politehnica din Bucureşti.

Comisarul a arătat că este necesară accelerarea cheltuirii banilor europeni şi a vorbit despre parteneriatele public-private, subliniind că există miliarde de euro la Bruxelles care aşteaptă să fie accesaţi.

„În primul rând că eu sunt comisar european, există tratat la care România s-a angajat, aceea de a nu face presiuni la adresa comisarilor pe care România i-a numit şi nici nu s-a întâmplat acest lucru, am avut discuţii (n.r. – cu premierul Viorica Dăncilă) în nenumărate rânduri. Ştiţi bine că am fost aici din prima zi în care a fost nominalizată ca prim ministru. Atunci am făcut o trecere în revistă a tuturor proiectelor. Am ieşit în conferinţa de presă comună arătând care sunt riscurile. Acest lucru se întâmpla, cred, mai mult de un an, nu? Din păcate, după cum vedeţi, ceea ce am avertizat, că România va fi sancţionată de Curtea Europeană de Justiţie, s-a întâmplat ieri. Eu am vorbit acest lucru cu dânsa de un an de zile”, a spus Corina Creţu.

