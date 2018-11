Cornel Păsat visa încă din copilărie să joace într-o piesă sau un film istoric. De-acum, poate spune că le-a bifat pe amândouă. În urmă cu câțiva ani, a terminat o școală de actorie și, recent, a fost cooptat în proiectul „Dracula – reîntoarcerea”. El a primit propunerea de la Bogdan Jianu, după ce acesta i-a văzut câteva postări pe pagina de socializare.

„Dracula – reîntoarcerea” a fost într-o primă fază piesă, s-a jucat în fața publicului câteva zile, iar acum urmează să fie transformată într-o peliculă pentru micul ecran, fiindcă reprezentațiile s-au filmat și s-au trimis la montaj.

„A fost o mare onoare și un vis devenit realitate să fac parte din acest proiect. De mic sunt fascinat de filmele istorice realizate de Sergiu Nicolaescu. Îi mulțumesc lui Bogdan Jianu, le mulțumesc tuturor pentru sprijinul acordat și căldura cu care am fost primit. Am făcut parte dintr-o familie minunată, cu profesioniști desăvârșiți. Bogdan a văzut pozele mele pe cal. Știa și că-mi plac actoria și istoria. M-a sunat să-mi propună acest rol și am acceptat din prima. A fost o experiență frumoasă, care sper să se repete. De mic visam să joc într-un film istoric”, a declarat Cornel Păsat pentru Libertatea.

Timp de patru zile, alături de Bogdan Jianu, Vlad Miriță și Ioan Isaiu, colegi de piesă, coregraful a fost actor la Mogoșoaia, locația unde a avut loc reprezentația.

Cornel și-a luat în serios rolul și a uitat de somn în perioada repetițiilor.

„Timp de cinci zile, de dimineața până seara am fost la repetiții, la Mogoșoaia. Am avut emoții foarte mari și nu mi-a fost ușor să le controlez, câteodată m-au copleșit, dar colegii au fost lângă mine și am reușit să le înving. Am avut o săptămână grea, și cu multe spectacole. Am lucrat și 48 de ore fără să dorm. Dar am făcut tot ce mi-a stat în putință să fiu cât mai mult concentrat pe acest proiect și să dau tot ce e mai bun”, a declarat acesta.