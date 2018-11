Cei doi cântăreți se întrec în rețete delicioase, dar dezvăluie și detalii mai puțin știute din viața lor personală. Cornelia Rednic vine însoțită de antrenoarea ei de fitness, cea cu ajutorul căreia a și reușit să slăbească deja șapte kilograme.

'Am slăbit șapte kilograme. Am ajuns să iubesc sportul și, acum, dacă o săptămână nu fac sport îmi lipsește foarte mult. Se întâmplă să ajung și la unsprezece noaptea la antrenament. La început mi-a fost foarte greu pentru că nu slăbeam deloc. Apoi, antrenoarea mea, atunci când mi-a făcut evaluarea, m-a întrebat dacă mănânc mult. Mie nu mi se părea că mănânc mult și fix asta i-am zis: că eu mănânc puțin, dar sunt grasă. Și ea mi-a spus ‘bine atunci, dar fă bine și înjumătățește porțiile. Și abia așa am realizat că mâncam mult mai mult decât aveam eu nevoie. În timp, stomacul se obișnuiește, trebuie doar cu creierul să lucrezi', a dezvăluit Cornelia Rednic în cadrul emisiunii 'Star Chef', de la Antena Stars.

