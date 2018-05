Soțul a decedat. Nu am avut copii. Am rămas ca moștenitori eu, sora și mama soțului. Puteți să-mi spuneți care este partea mea din averea defunctului? Ce prevede legea cu privire la cota succesorală a soțului supravieţuitor? Ele spun că eu nu am dreptul la casă. (Vasilica Horodișteanu, Botoșani)

RĂSPUNS: Trebuie să consultați un notar sau un avocat, căruia să-i prezentați toate detaliile cazului. Noi vă putem spune că, potrivit Art. 972 din Noul Cod Civil, cota soțului supraviețuitor este de: a) un sfert din moştenire, dacă vine în concurs cu descendenţii defunctului (adică, cu copii); b) o treime din moştenire, dacă vine în concurs atât cu ascendenţi privilegiaţi (tatal și mama defunctului), cât şi cu colaterali privilegiaţi ai defunctului (fratii și surorile defunctului, precum si descendenții acestora, până la al patrulea grad, inclusiv, cu defunctul ); c) o jumătate din moştenire, dacă vine în concurs fie numai cu ascendenţi privilegiaţi, fie numai cu colaterali privilegiaţi ai defunctului; d) trei sferturi din moştenire, dacă vine în concurs fie cu ascendenţi ordinari (bunicii, străbunicii și stră-străbunicii defunctului), fie cu colaterali ordinari ai defunctului ( unchii, mătușele și verii primari ai defunctului).

Citește și: LIBERTATEA TE AJUTĂ: Ce este partajul succesoral sau împărțeala succesorală