Lumea are impresia că mă infometez sau mănânc doar broccoli cu iaurt. Mai mănânc și fast-food. Mă consum mult, alerg mult și uit să mănânc, am multe activități. Îmi aduc aminte seara că n-am mâncat. Pe cuvântul meu de onoare că nu fac sport. O singură dată mi-am făcut un abonament la sala, dar aveam probleme cu coloana. Am făcut exerciții pentru mușchii spatelui. Cea mai bună legumă pentru mine este cartoful prăjit cu maioneză.”, a povestit Crina Abrudan, la Răi Da’ Buni.

Sâmbătă, 8 iulie, fosta prezentatoare de știri s-a cununat religios, evenimentul fericit având loc la o biserică din Capitală. Crina Abrudan și soțul ei se iubesct de mai bine de nouă ani.

Citeste întreaga stire: https://www.libertatea.ro/monden/crina-abrudan-s-cununat-religios-primele-imagini-cu-vedeta-rochie-de-mireasa-la-biserica-foto-1900879



Citește și

Bombă de o ironie supremă în procesul Colectiv': Oamenii lui Arafat de la ISU cer expertiză pentru că infecțiile nosocomiale din spitale au contribuit la moartea celor arși'