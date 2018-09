'Cred că am avut un impact destul de puternic atunci când am iețit din piscină. Când am ajuns pe bancă simțeam o durere a gâtului. Când am intrat în apă am stat foarte încordat, mi-a fost frică, recunosc, să sari de la etajul 4 nu e ușor”, a mărturisit atletul.

„Am o leziune internă în gât, la esofag, aici. Am avut-o mai demult, iar acum, probabil că la impactul cu apa… Mi-am adus aminte cât am stat în spital. Am fost la spital, în Santo Domingo, iar medicii mi-au spus că am o leziune internă a traheii și că se recuperează destul de greu. Acum nu mai pot juca la Exatlon pentru ca traseele sunt cum sunt”, a mai povestit Cristi Boboc.

Cristi Boboc a fost unul dintre cei mai de performanți membri ai echipei Faimoșilor. La îmbarcarea spre Republica Dominicană, atletul român se descria ca „Un tip ambițios, puternic și timid'. „Îmi plăcea sa stau mai în spate și să analizez lucrurile „, spunea atletul pentru Kanal D.

Cristian Boboc, intrat în competiție mai târziu decât ceilalți membri ai echipei Faimoșilor, este campion național și balcanic la atletism, sport pe care îl practica de la varsta de 14 ani.

La vârsta de 23 de ani, Cristian Boboc are în palmares peste 30 de medalii, fiind de patru ori campion la Campionatul Balcanic.

Are diploma de profesor de sport, e absolvent de Educatie Fizica si Sport Constanta (FEFS), Masterand in Educatie Fizica si Sport Scolar. De asemenea, sportivul este specializat in triplusalt, recordul lui fiind de 16,37 metri.

