Cristi Dănileț, despre evaluarea activității procurorului general. „Ministrul Justiției continuă acțiunile de decimare a justiției”

Reacția lui Cristi Dănileț, judecător la Tribunalul Cluj, vine în contextul în care ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat că declanșează procedura legală pentru evaluarea activității desfăşurate de către procurorul general, Augustin Lazăr.

„Ministrul Justiției continuă acțiunile de decimare a justiției. Probabil nu a citit recomandarea Comisiei de la Veneția:

„Reconsider the system for dismissal of high-ranking prosecutors… Providing conditions for neutral and objective dismissal…able to balance the influence of MJ” (Reconsiderarea sistemului de demitere a procurorilor de rang înalt… Crearea de condiții pentru demiterea neutră și obiectivă…pentru a echilibra influența Ministerului Justiției, n.red).

O spun explicit: niciun ministru, in România, nu poate evalua vreun magistrat. Avem CSM pentru asta”, a scris Cristi Dănileț, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, pe Facebook.