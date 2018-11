Cristi și-a numit postarea „Secretele Jurnalului”. Așa cum știu fanii Exatlon, Cristi a ținut un jurnal în care a scris în fiecare zi despre parcursul său în emisiunea concurs difuzată de Kanal D.

„SECRETELE JURNALULUI: Prima fotografie imediat ce am ieșit din concurs! Cum s-a terminat jocul de eliminare am fost urcat în mașină (așa cum eram, plin de nămol) și am plecat! Spre norocul meu, eram obișnuit să nu mă spal, văzând că am petrecut o bună perioadă de timp la baracă', a scris Cristian Geamăn, pe contul său de Instagram.