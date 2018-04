Cristina Bălan suferă de boala mileniului. Artista a oferit un interviu sincer în cadrul campaniei “Rătăcit în sine. Depresia, boala mileniului” și scoate la iveală amănunte despre care nimeni nu a știut.

“La Vocea României eram într-o depresie cruntă. Eu nu ştiu cum am reuşit sa trec peste concursul ăla şi să-l mai şi câştig. Fața mea în momentul în care s-a auzit numele câştigătorului…. Mi-a picat falca şi n-a fost teatru, am fugit de pe scenă, nu mi-a venit să cred pentru că eu eram ferm convinsă că nu am nicio şansă”, povestește Cristina la Pro tv.

″În timpul concursului mi se părea că cânt cel mai prost dintre toţi, nu vorbesc prostii, nu vreau să exagerez. Toată lumea mi se părea că are voce mai bună, tehnică mai bună, toată lumea e mai frumoasă, toate fetele sunt superbe, iar eu sunt îngrozitoare. Chiar mă gândeam că eu chinui lumea și că toată lumea zice ce-i cu urâtania aia la TV? După aia au venit comentariile din partea oamenilorȘ “n-ai meritat, ai urlat, ai falsat”. Ghici ce? Gândeam: îmi pare rău, aveţi dreptate, îmi pare rău că am câştigat premiul ăla”, mai spune Cristina.

Cristina Bălan recunoaște că încă se luptă cu depresia. “Trebuie să subliniez foarte clar că încă mă lupt să ies din depresie, este foarte perversă. Tind să cred că s-a întâmplat în momentul în care mi s-a propus să-mi omor copiii, ăla a fost pentru mine un declic foarte nasol pentru că atunci când mi s-a pus în vedere că exista o suspiciune de sindrom Down la unul din gemeni, la ecografia din săptămâna 24 nu a fost vorba de amândoi copiii, ci numai de unul şi protocolul statului român constă în această propunere venită de la medic către pacient, se propune avortul medicinal, care în teorie sună foarte bine. Medicinal sună curat, dar înseamnă să ţi se provoace o naştere şi copiii să fie lăsaţi să moară. Conştientizând toată treaba asta, pur şi simlu mi s-a pus aşa un întuneric. Aveam şi eu o burtică de gravidă, aveam doi copii care mişcau, aveau nume, aici era Toma, aici era Matei”.

