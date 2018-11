Zilele trecute, Cristina Dorobanțu a trecut de la moderarea rubricii „Secrete între fete”, pe care o are în cadrul emisiunii „Teo Show” de la Kanal D, la rolul unui fotomodel. Tânăra este imaginea unui brand de haine produse în România și a pozat pentru colecția toamnă-iarnă. Deși toți din jurul ei i-au spus că are măsurile ideale, pentru această ședință foto, prezentatoarea TV a vrut musai să slăbească câteva kilograme pentru a arăta impecabil.

„Niciodată nu m-am visat in postura de fotomodel, pentru că mereu mi-a plăcut să mănânc, nu aș putea avea regimul fetelor care sunt pe podium. Acum am avut un shooting, mă simțeam pregătită din punct de vedere psihic, însă aveam impresia că nu la fel e și corpul meu. Așa că am luat decizia de a ține o cură drastică de slăbire cu 5 zile înainte de ședința foto. Am slăbit 3 kilograme, dar imediat după le-am pus la loc. Bine măcar că au ieșit pozele impecabil”, ne-a spus Cristina amuzată.

Cristina Dorobanțu a slăbit pentru a intra în pielea unui fotomodel

Deși spune că această dietă nu a fost imposibilă nici măcar pentru ea, care se abține cu greu de la dulciuri și de alte alimente interzise de nutriționiști, Cristina susține că nu o va mai ține vreodată și că nu o recomandă decât tinerelor care doresc să îmbrace rochia preferată la o nuntă sau la vreun eveniment.

„Dieta nu este una pe care o recomand pentru că, după cum v-am spus, are doar rezultate de moment. Eu am ales-o pentru că aveam nevoie să slăbesc rapid și mi-a plăcut că nu a trebuit să mă înfometez, dar repet, numărul de kilograme pierdute au fost în mare parte lichide, în nici un caz grăsime”, a mai spus prezentatoarea rubricii „Secrete între fete”, completând că în aceste zile a mâncat foarte mult ton, carne la grătar și a evitat zahărul.

„Am evitat să-mi mai îndulcesc cafeaua și am mâncat fructe mai multe. În aceste zile am consumat ton în conservă, carne fiartă sau pe grătar, ouă și brânză degresată. Ideea a fost să reduc mult porțiile. Ca idee, aveam voie la o masă doar 125 grame de ton în conservă cu o felie de pâine prăjită și un ceai neîndulcit„, a mai spus Cristina.