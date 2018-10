Cesar Sayoc, în vârstă de 56 de ani a fost luat în custodie la un magazin Auto Zone, de pe strada 7, la SW 6th Street, din Platation, Floria, în jurul orei 10:30 a.m. În momentul arestării sale, a fost auzită o explozie puternică, posibil dintr-un dispozitiv folosit de FBI în cursul operațiunii, relatează miami.cbslocal.com.

Oficiali ai forțelor de ordine au confirmat că suspectul a fost arestat și trimis la biroul FBI din Miami, unde a fost amprentat și interogat. Este de așteptat să se prezinte, prima dată în instanța de judecată, luni după-amiază, pe 29 octombrie (ora locală 14.00), când e va afla în fața unui judecător de la Tribunalul Federal din Miami.

Potrivit Biroului Federal de Investigații (FMI), în custodia căruia se află, acesta a fost identificat prin dovezi ale ADN-ului, după ce agenții au descoperit o amprentă pe unul dintre plicurile expediate de acesta.

Acesta a avertizat, însă că nu se termină totul, după reținerea unui suspect, în acest caz.

Un ofițer de poliție a precizat că Sayoc într-o camionetă albă după ce a fost dat afară din casa părinților săi. El le-a spus anchetatorilor că „bombele nu ar fi rănit pe nimeni și că el nu ar vrea să rănească pe nimeni”.

FBI a înfășurat o prelată albastră deasupra microbuzului alb al lui Sayoc, în parcare, pentru a păstra orice dovadă, înainte ca acesta să fie pus pe un camion și transportat la o unitate FBI din Miramar.

Furgonul este acoperit, printre altele, cu autocolante pro-Trump și anti-Hillary Clinton, împreună cu autocolante cu un mesaj negativ despre CNN.

Au fost, de asemenea, fotografii ale fostului secretar de stat Hillary Clinton, Van Jones, scenaristul Michael Moore și ale candidatului la președinția Partidului Verde, Jill Stein, cu ținte roșii sau cruci pe imaginile lor. O imagine editată, care părea a fi fostul președinte Barack Obama, avea și ea o țintă roșir.

Unii useri au postat poze ale vanului, pe Twitter și au scris: „Am niște poze cu acest van pe care l-am văzut la o lumină de stop într-o zi și am crezut că era foarte ciudat”. Alții au spus că l-au văzut mergând prin Florida, dar li s-a părut ceva diferit.

OMG. My husband just called and said „Remember that picture I texted you of that crazy Trump van that delivered lunch to my office? THAT WAS THE GUY!” This is the picture he sent me of the van parked at his office on November 1, 2017. #FloridaMan @FBI pic.twitter.com/18BimNzNhi

