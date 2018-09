Mihaela Buzărnescu este accidentată și a renunțat la participarea la US Open cu doar două ore înainte de meciul cu luxemburgheza Mandy Minella. Acest fapt a dat naștere unui scandal imens.

Când Mihaela Buzărnescu s-a accidentat la Montreal și a scris pe Twitter că nu va putea juca la US Open credeam că Mandy va intra pe tablou. Când am ajuns la New Haven, Mihaela era încă pe lista de start.

I-am contactat pe cei de la WTA și mi s-a spus că Buzărnescu este la New York și încearcă să se recupereze. A scris și ea pe Twitter asta. Am întrebat un doctor și pe fizioterapeutul nostru dacă este posibil să joci cu ligamentul afectat și mi-a zis că nu este nicio șansă, că durează între șase și opt săptămâni până când revii la normal.

Am contactat WTA din nou și nu mi se pare normal ca atunci când ai un diagnostic și știi că ești accidentată să te mai înscrii la concurs”, ar fi spus Tim Sommer , antrenorul sportivei din Luxemburg pentru site-ul SpoX, citat de ziare.com.

Și pentru a fi sigur că-i spun Mihaelei cum stau lucrurile: dacă ar fi jucat, ar fi fost zeci de pariuri pe adversară. Dar nimic nu s-a întâmplat. Buzărnescu a încasat 1 milion de dolari în acest an. Chiar avea nevoie să ia 27 de mii de dolari într-un asemenea mod?

Mandy i-a scris că înțelege totul, dar că există o limită! Mihaela i-a răspuns că a avut o viață grea și că a trecut prin situații similare! Cel puțin ultima parte este pură ficțiune.

Suntem în contact cu o echipă de avocați din Orlando. Nu este vorba despre domnișoara Buzărnescu, ea a acționat legal, deși din punct de vedere moral lucrurile sunt discutabile. WTA trebuie să-și asume însă responsabilitatea.

Ei au anunțat că Mihaela nu va juca la US Open, apoi au retras știrea. Au editat articolul de pe site-ul oficial. Per total, un gest stupid făcut de domnișoara Buzărnescu, gestionat foarte prost de WTA, ne-a costat foarte mult timp, energie și bani. Ceva de acest gen n-ar mai trebui să se întâmple pe viitor”

Cum a răspuns Mihaela Buzărnescu acuzațiilor că a vrut să pună mâna pe bani la US Open: „Am respectat recomandările lor'

„Cred că ar trebui să se adreseze WTA și ITF, pentru că eu am respectat recomandările lor. De la ei vor primi răspunsurile care o vor lămuri asupra situației. Eu mi-am dorit mult să joc la US Open și am făcut eforturi pentru recuperare', a spus Mihaela Buzărnescu.

Buzărnescu, locul 21 WTA, s-a accidentat la gleznă la Montreal, în decisivul partidei cu Elina Svitolina, la scorul de 3-6, 7-6, 3-4.