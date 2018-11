„Am avut 87 de kilograme şi am slăbit 27 de kilograme. Acum am 60, dar aş vrea să mai dau două-trei kilograme jos. Cât am fost însărcinată am poftit la foietaje, dar acum am grijă, mă abţin. Meniul pe care l-am ţinut a fost dat de o doamnă doctor nutriţionist”, a declarat Cristina Șișcanu.

Vedeta a dezvăluit și ce meniu a avut: „Am renunţat la dulciuri, deşi mai mănânc, atunci când am poftă, ciocolăţele cu ştevie pe post de îndulcitor. Dimineaţa pot mânca trei tipuri de mic dejun. Aş putea mânca 35 de grame de fulgi de ovăz cu iaurt şi îndulcitor de ştevie. Sau brânză slabă, legume şi 2 felii de secară. Sau 2 ouă fierte cu avocado şi 2 felii de pâine. Apoi mai iau o gustare de fructe, fără struguri sau banane. La prânz, tot aşa, pot alege din trei feluri. Peşte la grătar sau la cuptor cu legume, 400 ml de ciorbă, fără cartofi, sau supă cremă”, a declarat vedeta, potrivit click.ro.

Totodată, ea a dezvăluit că mai poate mânca carne de curcan la grătar cu legume. La cină, ea servește de obicei brânză degresată, însă fără dulciuri sau băuturi dulci.

FOTO: FACEBOOK