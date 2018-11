Cum a reușit o mamă singură să deschidă pe o rețea de socializare o afacere de milioane de euro

Beth Bartram, 34 de ani, a fost disperată după ce fostul iubit a părăsit-o și a lăsat-o cu afacerea pe care și-au deschis-o împreună.

Femeia, care și-a investit toate economiile pentru un business de modă lansat pe Facebook, și-a spus că trebuie să vândă 10 rochii pe săptămână de câte 100 de lire sterline fiecare pentru a avea un trai decent.

Ea a început în anul 2011 să spere că viața celor trei copii, Effie, 10 ani, Seth, 7 ani, și Albie, 6 ani, va fi mai bună, potrivit mirror.co.uk.

A început să lucreze din podul casei, iar acum a ajuns să aibă 10 angajați și să-și transforme afacerea într-una de 4 milioane de lire sterline pe an.

Beth s-a mutat alături de copii în Macclesfield, Cheshire. Despre călătoria ei, femeia spune: „Am crescut atât de mult(…). Am iubit mereu moda, dar nu am făcut facultate și am crezut că șansa de a reuși s-a dus pentru mine de mult. Dar, odată ce am început, am știut că dacă voi munci suficient de mult, voi ajunge acolo”.

