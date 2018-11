Cum a amenajat Ela Crăciun camera bebelușului

Ela Crăciun a adus pe lume pe17 octombrie un băiețel, cel de-al treilea copil al său. Micuțul a avut la naștere 2,760 kilograme și 50 cm și a primit din partea medicilor nota 10. Vedeta TV a apelat la nașterea naturală, la fel cum au venit pe lume și primii săi copii, Alex și Alesia.

„I-am cedat bebelușului camera Alesiei în care și filmam până acum pentru blog. A trebuit să fie însă transformată pe alocuri pentru că avea multe elemente roz și accesorii pentru fetițe. Nu am investit însă mulți bani. Am schimbat rozul de pe perete cu un crem-bej. Am păstrat mobila pe care o avem de când era Alesia bebeluș. Am ales-o atunci astfel încât să aibă un stil care nu se demodează, pe care să o poată folosi și când va avea 16 ani. Am schimbat doar detaliile pictate de pe mobilă. Pătuțul poate fi adaptat pe mai multe dimensiuni. Bebe se va bucura de el de acum înainte până la vârsta adolescenței. L-am recondiționat însă la fabrica de unde l-am cumpărat. Am mai adăugat două corpuri cu diverse obiecte de decor și cutii pentru jucării. Am păstrat suportul pentru înfășat și am schimbat doar salteaua. Mocheta a rămas aceeași. Slavă Domnului că a scăpat neatinsă de cariocile și picturile Alesiei. Perdeaua alb-bej a rămas aceeași. Am scos canapeaua colorată și am luat una bej cu păturică gri și perne albastre, iar draperiile o să fie schimbate în curând', a mărturisit Ela Crăciun în filmarea postată pe blogul ei.

