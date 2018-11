„Anul acesta am apelat la medicul estetician pentru că am slăbit 15 kilograme şi mi s-a făcut un surplus la faţă. Nu a fost ideea să apelez la un medic chirurg, dar aveam o deviaţie de sept foarte urâtă care mă împiedica de multe ori la cântări. Stăteam tot timpul cu spray-ul. Aveam închisă o nară din naştere. Dacă tot am apelat, l-am rugat frumos să-mi facă o rinoplastie pentru că aveam un complex. Mi l-a făcut în limite cât de cât naturale şi mi-am făcut un lifting la faţă. Acum vreau să-mi fac o micşorare de sâni „, a mărturisit Carmen Şerban la Pro tv.

Recent, Carmen Şerban a spus că nu vrea să îmbrace rochia de mireasă. „Niciodată nu o să îmbrac rochie de mireasă. Eu doar când pentru mirese, nu o să fiu mireasă. Aşa mi-am propus. Dacă va fi vreodată să ajung la o stare de cunune religioasă mi-aş face o altfel de rochiţă, nu de mireasă', a spus Carmen Şerban la „Acces Direct'.

