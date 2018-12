Cum împodobești bradul de Crăciun este întrebarea care apare în fiecare an încă din primele zile ale lunii decembrie. În mare, tehnica este aceeași, dar tendințele din fiecare an fac diferența. Accesoriile trebuie puse într-un mod cât mai creativ pentru un rezultat de efect, iar tradiția spune că musai trebuie să existe măcar un glob nou, de la Crăciunul trecut. În rest, totul ține de contrastele și modul de combinare al culorilor și obiectelor decorative folosite, în funcție de care au apărut mai multe stiluri, mai multe variante în fiecare an. Iată cum ar trebui să-ți împodobești bradul în 2018.