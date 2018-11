Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit secretul unui ten tânăr. „Acum îmi face această procedură, care ridică pielea fără operaţii şi fără injecţii. Ideea este că dacă nu iei vitamine, nu iei colagen tot degeaba. Vreau să-mi operez nasul, că am o deviaţie de sept”, a spus Adriana Bahmuţeanu la Antena Stars.

Adriana Bahmuțeanu a depășit perioada în care întâmpina numai probleme personale, iar acum se pare că soarele a răsărit și pe strada ei. Acum, Adriana Bahmuțeanu zâmbește mai des. Este o mamă împlinită, însă foarte ocupată. Ea reușește cu brio să facă o diferență între viața profesională și cea personală. „Îmi cresc copiii asta fac. Sunt bine copiii, încă mai avem de lucrat la anumite lucruri. Am avut vreo 70 de procese pe care le-am încheiat anul acesta. Am avut o perioadă în care era ziua și procesul, emisiunea, copiii. Din păcate, tatăl copiilor mei nu vorbește cu mine nici despre copii. Consider că două persoane care se despart trebuie să rămână în relații amiabile pentru a discuta despre educația copiilor. O să mă apuc să țin seminarii despre cum să depășești un divorț toxic. Mai avem câteva momente de depășit. Mergem la IML pentru o expertiză psihologică, la cererea instanței. Sunt life coach, am licență, m-am apucat de psihologie. Într-o bună zi, după ce o perioadă am jelit, am văzut că e soare pe cer și totul e minunat și merită să îmi trăiesc viața. Îmi lipsește partea profesională, acum lucrez la 10% din capacitate, dar acum această pauză îmi face bine', a declarat Adriana Bahmuțeanu la Antena Stars.

