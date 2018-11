Totuși, președintele finlandez, Sauli Niinisto, a declarat pentru un cotidian finlandez că nu-și aduce aminte să fi vorbit despre „greblare” atunci când cei doi s-au întâlnit.

„I-am spus că Finlanda are suprafața acoperită de păduri și avem și noi un sistem bun de monitorizare a incendiilor de vegetație”, a spus președintele Sauli Niinisto.

Astfel, finlandezii au început să se pozeze în timp ce aspirau, greblau sau curățau pădurile de frunzele moarte, lansând mai multe glume la adresa președintelui american, scrie BBC.

O femeie pe nume Pyry Luminen a postat pe Twitter o imagine în care pare că aspiră frunzele moarte dintr-o pădure. „Doar o zi obișnuită într-o pădure finlandeză”, a scris femeia în descrierea imaginii.

Un alt om s-a pozat cu o greblă în mână în timp ce privea protectiv în zare. El a scris „(Niciun incendiu nu se va produce) în timp ce veghez”.

Not on my watch!#Rakenews pic.twitter.com/SOt8LHQZjt

— Arto Aspfors (@aspfors) November 18, 2018