Inițial, avocatul a menționat că a primit înregistrarea audio dintr-o sursă anonimă și nu poate confirma autenticitatea ei, dar a recunoscut vocile procurorilor implicați. Parchetul General a constituit un dosar penal pentru a stabili dacă au fost comise infracțiuni și procurorii de la Oradea au fost audiați la București.

Avocatul Răzvan Doseanu a povestit pentru publicația Bihoreanul cum a ajuns în posesesia celebrei înregistrări. Doseanu explică de ce este sigur că fostul şef al DNA Oradea, Ciprian Man, este autorul înregistrării: fişierul audio al înregistrării provine din iPhone-ul lui Man, pe care acesta nu a fost suficient de abil să-l „cureţe”, ştiut fiind că lasă „urme” în cloud, susține Doseanu. Telefonul ar conţine, din câte se pare, o adevărată colecţie de înregistrări făcute pe ascuns, cu colegi, dar şi cu persoane din SRI, structură care a contribuit cu suport tehnic şi operativ la anchetele anticorupţie, arată sursa citată.

Iphone-ul cu înregistrări

Potrivit lui Doseanu, anul trecut, Ciprian Man şi-a schimbat telefonul lăsându-l pe cel vechi la un dealer din Beiuş, de unde a fost cumpărat de un „anonim” care a găsit în el celebra înregistrare. Auzindu-i numele, anonimul i l-a dus chiar lui Doseanu.

Doseanu a publicat pe Facebook transcrierea înregistrării, spunând că dezvăluie „un grup infracţional organizat de 5 procurori care pun la cale infracţiuni faţă de unii judecători, ca să bage frica în ei”, numai fiindcă îndrăzneau să studieze atent dosarele, descoperindu-le vulnerabilităţile. Telefonul, cu tot cu tainele sale, a fost predat Secţiei de investigare a infracţiunilor din Justiţie a Parchetului General, care deja a pornit o anchetă.

Fostul șef al DNA Oradea, Ciprian Man, neagă că şi-ar fi înregistrat colegii ori că telefonul despre care vorbeşte avocatul Răzvan Doseanu i-ar aparţine. „Eu am iPhone de 5-6 ani, dar nu am vândut niciun telefon în ultimul an. Deci susţinerea lui nu are nicio legătură cu realitatea. Înregistrarea nu a fost făcută de mine, n-a fost făcută cu telefonul meu. În rest, nu vreau să intru în polemică cu nimeni, voi da explicaţii instituţiilor abilitate. Asta e. Sunt riscurile meseriei, tragem ponoasele pentru că ne-am făcut treaba”, a declarat procurorul.

Sursa foto: ebihoreanul.ro

