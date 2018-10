Am vrut să vedem și noi cum este să fii preșcolar la universitate. Și am găsit un loc în care vulcanii se produc punând oțet peste bicarbonat, iar florile albe devin albastre de la cerneala din apă. Aici, clasele sunt viu colorate, fiecare sală are personalitatea copiilor și disciplina nu se negociază. Nici vorbă ca vreun copil să intre în clasă cu telefonul mobil.

Ideea îndrăzneață a grădiniței private din universitate a fost privită mai întâi cu reticență. După un an de la înființare, proiectul a fost văzut cu bucurie și admirație. Grădinița este aproape de serviciul părinților, mulți dintre ei cadre didactice în Universitatea Politehnica. Programul este de la 8.00 la 18.00, dar copiii pot fi preluați de îngrijitoare de la ora 7.00.

„Profesoarele, toate absolvente cu licență sau master, sunt ajutate de îngrijitoare, mai ales la grupele mici. Copiii pot sta aici și zece ore”, ne-a spus directorul Școlii Politehnica, profesor universitar Laura Șerbănescu.

Grădinița a avut în primul an grupă mijlocie, grupă mare și două grupe mici, în total cu 50 de copii.

După primul an în care a funcționat grădinița, școala a cerut aviz și pentru învățământ primar, pentru ca acei copii care erau în grupa mare să treacă la clasa pregătitoare. Acum, după încă un an, are atât clasa pregătitoare, cât și clasa I.

„Deocamdată, școala are aviz pentru preșcolar și primar, deci până în clasa a V-a. Nu vom ezita să extindem pregătirea și la învățământul gimnazial și chiar liceal”, a adăugat directoarea școlii.

Telefonul mobil este interzis în școală

Regulamentul este țintit pe disciplină, ordine, respect, înțelegere, iar telefonul mobil nu își găsește locul.

Copiii sunt învățați să se sprijine și să evite conflictele. Limba engleză este obligatorie, iar suplimentar, copiii fac germană, aikido, pian, balet și muzică vocală. Educatoarele și învățătoarele fac competiție de idei care să-i ajute pe copii.

„Am făcut o floare albastră din una alba, am curățat nisipul, am făcut un vulcan”

Copiilor le place la școală și asta se vede cu ochiul liber.

„Am pus o floare într-un pahar din plastic cu două degete de apă și cerneală de stilou, așteptăm până a doua zi și floarea se face albastră. Am mai făcut un experiment în care nisipul murdar s-a curățat. Dar cel mai tare a fost unul cu vulcanul. Știți cum? Am pus bicarbonat de sodiu și peste el am pus oțet. A fost grozav”, spun câteva fetițe din clasa I.

Le place matematica, dar le place și româna. Acum, de dragul experimentelor, se văd mari chimiste.

Exemplul de la Universitatea Politehnica se poate extinde și la alte instituții de învățământ superior, pentru că, din acest an, universitățile primesc bani de la buget pentru grădinițe și școli.