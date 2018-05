Video EXCLUSIV/ Cum se menține în formă Silvia Chifiriuc, soția lui Petre Roman: ”Fac sport, urc pe munte, înot”

Deși e trecută de 40 de ani, soția fostului premier arată ca în prima tinerețe.

Are o siluetă de invidiat și nici măcar un kilogram în plus. Cum se menține în formă Silvia Chifiriuc? Prin foarte multă mișcare, potrivit spuselor sale. : ”Fac sport de trei-patru ori pe săptămână. Urc pe munte, înot. Doar am stat la mare, îmi place foarte mult să înot”, a declarat aceasta pentru Libertatea. Soția lui Petre Roman nu a ascuns faptul că petrece ore bune și la masaj, și că ajunge să facă și sauna. ”Mai fac si un pic de saună, masaj. Ador masajul”, spune aceasta. Se pare că nu doar Silvia este cea care adoră sportul. Aceasta a mai dezvăluit că fiul său are înclinații spre sport și că încearcă totodată să cânte și la pian.

”Petrus mai și cântă. La pian, încearcă puțin, nu am avut vreme să ne ocupăm mai serios. E înclinat spre sport, fotbal, înot. Face sport acasă cu copiii din cartier de câte ori are timp. E foarte pasionat acum de tot ce înseamnă tricouri, încălțăminte cu Messi”, a adăugat aceasta.

Familia Roman nu și-a programat deocamdata nicio vacanță, dar intenționează să ajungă la mare, după spusele Silviei Chfiriuc: ”Abia așteptăm să plecăm în vacanță, mai ales Petru. Cred că la mare o să mergem”.

Ce surprize îi face Petre Roman

Silvia și Petre Roman sunt căsătoriți de vreo 9 ani, dar fostul premier reușește și acum să o surprindă cu diverse lucruri. De pildă, o anunță că pleacă în vacanță… cu doar o zi înainte!

“La noi, totul e de la o zi la alta. Nu știm niciodată ce se întâmplă. Soțul meu e foarte sportiv. Are momente când mă surprinde: «mâine plecăm în Bulgaria, la mare, puțin!». Atunci mă conformez și mergem împreună”, a adăugat vedeta.