Cum se menține Nicoleta Voica în formă la 62 de ani

„O să facem creveţi cu paste. Adică cu nişte tăieţei pe care puteţi să-i numiţi cum vreţi. O să folosim nişte tăieţei, o lingură sănătoasă de margarină, creveţii care sunt decorticaţi, care mie îmi plac foarte, foarte mult, au doar codiţă ca să fie mai uşor de pregătit şi de consumat. Frunze, eu am în casă acum ţelină verde şi îmi place foarte mult. De arătat arată foarte bine! De mirosit, miroase şi mai bine şi de gustat sunt convinsă că foarte bine„, a spus Nicoleta Voica la Antena Stars, în timp ce gătea preparatul.

„Am promis că voi anunţa când mă voi căsători, am anunţat pentru că m-am simţit datoare. A fost special, am fost doar noi doi şi familia. La început ne-am gândit să nu vină nimeni, dar până la urmă au anunţat câţiva prieteni, dar acasă am fost strict familia. Le mulţumesc celor care ne-au felicitat. Pur şi simplu a venit momentul. Noi ne ştim de 30 de ani, nici nu ne vine să credem. Noi am colaborat, am fost într-o asociaţie împreună, dar ne-am găsit atâtea puncte comune că nu se mai putea altfel. La un moment deschideam, gura şi spunea el ce voiam eu să spun. Eu eram convinsă că ceea ce îmi doresc nu o să mai vină în viaţa asta. Eu spuneam că cred în sufletul pereche, dar nu credeam că chiar există. Era apăsător să fiu singură, încercam să îmi umplu acest gol cu prietenii mei. E mult mai uşor în doi', a spus Nicoleta Voica după ce s-a căsătorit.

Citește și

Simona Halep e pe primul loc și în topul câștigurilor din tenis în 2018. Câți bani a strâns și ce alt record mai deține românca