Tin mult la corpul meu, si implicit la cum arat, pentru ca nu tin regimuri si mananc numai 'nenorociri, si atunci, din cand in cand sunt fidela unui aparat care imi tonifiaza musculatura intr-o ora, ( de minim trei ori pe saptamana), imi arde grasimile, si dupa, am o febra musculara ….dar merita tot ? Ador jucaria asta, si cred ca merita sa mi-o achizitionez si eu decat sa merg la un centru Spa de trei ori pe saptamana pentru ea!…voi vedea…? Rezultatele chiar se vad, muschii sunt ridicati, tari si se vede ca sunt tonifiati, chiar daca doar printr-o metoda departe de cea clasica…pentru mine, e tot ce imi trebuie, plus alte masaje Nu am sa spun cum se cheama si unde o fac ca n-am de ce! Nu am vreun contract de barter cu nimeni ,platesc tot ce fac aici si nu am de ce sa le fac reclama Doar ca aparatul chiar e eficient si vi-l recomand Dupa o ora de asta, urmeaza o ora de masaj zdravan, care face pielea picioarelor,a abdomenului si a feselor, superbe…si pentru mine picioarele,fesele, gleznele si pielea genunchilor este extrem de importanta Asa ar trebui sa fie si pt voi, bloghistelor fashion icon-urile MY ASS..ati auzit? ? Say with me, cuz i m only saying intelligent and real stuff Love, Oana ?