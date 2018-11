Steve Bland a vorbit la BBC despre cât de greu i-a fost în ultimele zile de viaţă ale lui Rachael și după moartea soției sale şi a dezvăluit un moment emoţionant care a avut loc între el şi fiul său, Freddie.

Steve a povestit că, într-o zi, după moartea lui Rachael, puternic afectat de tragedia care l-a lovit, şi-a pierdut cumpătul în faţa fiului său şi a ţipat la el. Momentul l-a marcat, el regretând imediat gestul, însă ce l-a cutremurat şi mai mult au fost cuvintele pe care i le-a zis băieţelul.

„Am ţipat la el când încercam să îl îmbrac. Am început să plâng pentru că am fost foarte supărat după ce am ţipat la el. Apoi s-a întors la mine şi mi-a zis: Tati, plângi din cauza lui mami? Iar eu i-am răspuns Da. Apoi el a zis: Tati, nu-ţi face griji, suntem numai noi doi acum. O să fie bine”, a povestit Steve, la BBC.

Rachael Bland a fost diagnosticată cu o formă agresivă de cancer la sân în 2016, după ce a descoperit un nodul sub braţ. Ea a început chimioterapia înainte de Crăciun, în iulie a făcut o masectomie şi a urmat un tratament extins până în luna mai 2018, dar cancerul s-a răspândit mult prea rapid pentru a fi ţinut în frâu.

Femeia a câştigat admiraţia semenilor, pentru demnitatea şi atitudinea pe care a avut-o împotriva bolii, relatându-şi experienţele pe blogul ei. Ea a publicat interviuri cu celebrităţi, vorbind despre căderea părului, sfaturi financiare relativ la costurile tratamentului şi modul de a comunica cu cei dragi despre boală.

Foto: BBC

CITEȘTE ȘI:

O româncă primește ajutoare sociale pentru creșterea copiilor din Anglia, deși n-a locuit niciodată acolo! Cum a reușit