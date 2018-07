Kazahstan a pariat pe acest centru financiar, despre care a scris și revista Forbes, ca fiind un pariu al autorităților dintr-o țară care a promovat reforme economice structurale și care a trecut de pe poziția 50 pe 35 în topul celor mai dezvoltate economii ale lumii.

Președintele Senatului, Kassym-Jomart Tokayev, a vorbit despre importanța reformelor, despre pariul pe digitalizare și modernizare. Astana, care a devenit capitală în 1997, este cea mai tânără capitală, construită modern, de arhitecți recunoscuți global.

„Cred că cel mai important lucru e că ne-am implicat în reforme economice, structurale.(…) Suntem în plin proces de reformare atât a economiei, cât și a politicului sau a sferei sociale”, a spus Kassym-Jomart Tokayev, în „Interviurile Danei Deac„.

Pentru seria de interviuri din această toamnă, de la TVR, realizatoarea Dana Deac a dezvăluit că are discuții și pentru un posibil interviu cu Prințul Charles, precizează hotnews.ro.

În urmă cu 10 ani, jurnalista Dana Deac a fost diagnosticată cu cancer tiroidian. De atunci, boala a recidivat de cinci ori și de fiecare dată dana deac a ieșit învingătoare.

Recent, jurnalista a mărturisit că în luna august va merge la analize în Turcia.

„În august trebuie să trec printr-o analiză extrem de importantă, în Turcia, care îmi va spune că am rezolvat ultimul cancer. Dacă nu l-am rezolvat, o iau de la capăt. Acum nu pot să spun că sunt în afară de orice pericol, doar că nu ştiu încă nimic sigur. Aştept să fac analizele şi decid după aceea. Dar emoţii am, recunosc. La istoricul pe care îl am, nu pot să spun că sunt indiferentă. Dar nici nu mă grăbesc să îmi fac multe griji. Dacă ies prost, ştiu ce trebuie să fac.

În Turcia, la Memorial Hospital, am ajuns anul trecut pentru că în România, când mi-a fost depistat cancerul tiroidian, secţia de la Parhon era închisă, din iulie pînă în septembrie. Fără alte explicaţii, a spus ea – printre altele – pentru life.ro.