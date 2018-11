Dana Nălbaru în vârstă de 43 de ani are trei copii: Sofia (12 ani), Roxana (6 ani) și Kadri (3 ani). „Băiețelul meu de trei ani știe că spermatozoidul fecundează ovulul. Avem enciclopedii, vorbim despre asta. La fel am făcut și cu Sofia. Nu sunt adepta secretelor. Iar ei nu au avut nicio traumă și niciun interes ieșit din comun pentru subiectul ăsta, deci consider că am procedat corect', a mărturisit Dana Nălbaru, în cadrul emisiunii „Love is Fun cu Gaspar și Bogdan', la A List Magazine.

În luna iunie, Dana Nălbaru și Dragoș Bucur s-au mutat în Irlanda pentru o perioadă, împreună cu cei trei copii. Actorul a filmat pentru o nouă producție cinematografică.

