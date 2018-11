„Ieri am intrat în casă și m-am apucat să pregătesc niște comenzi. Dar simțeam că mă deranjează ceva: agitată fiind să rezolv cât mai multe treburi într-un timp cât mai scurt, uitasem să îmi dau jos geantă, pe care o țineam poștaș. Cum să intri în casă și să uiți să îți dai geantă jos de pe umăr?!?!

Acum 2 seri, în mășină, Vlad mă aude spunând Iiiii, am uitat…'. Mă opresc la am uitat', că nu avea sens să detaliez copilului (…) Măcar nu am uitat comentariul lui Vlad: Știi ce am realizat, mama, că in treburile tale, tu ești cam uitucă.' Și uite cum am început să ma scuz copilului că uit diverse lucruri, pentru că am o tonă de chestii de făcut”, a povestit Dana Rogoz, pe blogul personal.

Zilele trecute, Dana Rogoz a făcut dezvăluiri incendiare despre trecutul ei. Ea a povestit care sunt cele mai nebunești locuri în care a făcut amor.

