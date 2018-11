„Când mă gândesc la el simt că sunt cât un munte, plin de durere. Și că oricât aș plânge, lacrimile sunt doar la suprafață, că muntele ăla nu se golește niciun pic. Așa că mă remontez de fiecare dată și mă gândesc la lucrurile pe care am apucat să le facem împreună, că el a apucat să-și cunoască primul nepot, că ne-a văzut pe toți trei mari și împliniți, că am petrecut multe duminici la masă împreună, că am ras în hohote de multe ori, că am mers cu el la pescuit când eram gravidă, că i-am făcut tort de morcovi anul trecut când habar n-aveam ce va urmă.

Poză este făcută de Paște, când ne-a tot bătut la cap pe mine și pe Radu să îi facem niște poze cu Vlad, că cele pe care le avea nu îi plăceau. Nici nu am apucat să i le mai arăt pe acestea. Una dintre ele a fost în schimb pe mormântul lui. E mai greu acum, de ziua lui.”, a scris Dana Rogoz pe blogul personal. Părinţii Danei Rogoz au divorţat când ea era încă destul de mică. Tatăl Danei a murit în 2014 de leucemie.

