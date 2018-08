'Am puterea, am determinarea, am o echipă alături, am conducerea partidului alături de mine, sunt susținută de coaliția de guvernare PSD-ALDE, nu am niciun motiv să fac un pas înapoi', a spus Viorica Dăncilă, despre viitorul în fruntea Guvernului.

Ea a continuat: 'Și apoi, îmi mai pun o întrebare: Pe mâinile cui să las această țară?'

Şefa Executivului a transmis un mesaj Opoziţiei: „Dragi colegi din Opoziţie, câştigaţi încrederea românilor, iar încrederea românilor se câştigă prin proiecte, nu prin jigniri”.

' Dacă credeți că puteți să obțineți guvernarea prin mijloace nedemocratice, vă înșelați!', a mai spus șefa Executivului.

Social-democrații descind, în acest weekend, pe litoral, pentru a discuta despre remanierea Guvernului, suspendarea președintelui Klaus Iohannis, un posibil miting al social-democraților, dar și tensiunile interne din partid, în urma conflictului Gabriela Firea – Carmen Dan, provocat de deciziile luate în cazul incidentelor de la protestul Diasporei din 10 august.