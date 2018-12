„Nu am avut nicio discuţie. Am văzut opiniile colegilor din PSD, fiecare e liber să-şi spună opinia, eu nu am avut nicio discuţie despre acest lucru. (…) Nu am pe masă acest act normativ, nu am discutat cu nimeni despre amnistie şi graţiere”, a afirmat Dăncilă la Palatul Parlamentului, după o întâlnire cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea.

Întrebată dacă anul acesta există şansele de a se adopta o astfel de Ordonanţă, Dăncilă a răspuns: „Nu”.

Viorica Dăncilă a spus că nu poate să ştie ce se va întâmpla în Comitetul Executiv Naţional. „Fiecare poate să îşi spună opinia, aceasta este democraţia. Eu pot să vă spun că nu se dă acum… (..) Pot să ştiu eu ce se va întâmpla peste un an sau doi?”, a precizat ea.