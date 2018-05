Dani Oțil va împlini 38 de ani în august, e foarte departe de vârsta legală de pensionare, însă muncește de atât de mult timp, că a ajuns să ia în serios retragerea din televiziune – “pensionarea” din showbiz, cum ar veni. Spune că a obosit. Și, spun cei din jur, simte tot mai mult nevoia să dedice mai mult timp pasiunilor și mai puțin obligațiilor.

Ce-l reține să facă acest pas chiar acum? Ar vrea să aibă o oarecare stabilitate financiară, ca să nu dea din colț în colț și să-și facă griji pentru ziua de mâine, după ce iese de pe sticlă.

În planurile de viitor ale simpaticului prezentator pasionat de hard-enduro nu intră și întemeierea unei căsnicii. Motivul? Nu prea are de unde să-și aleagă persoana potrivită. Deloc greu de înțeles, dacă ne gândim că Dani a fost câțiva ani iubitul Mihaelei Rădulescu, despre care spunea adesea că e… perfectă pentru el.

Altfel, de când și-a deschis restaurantul, la care a fost invitată, evident, și mama sa, Dani Oțil nu prea mai are timp de nimic. După emisiune, el începe deja alergătura.

“Eu am și restaurant, în loc să merg la alții, mănânc la mine. Am lăsat o curte de oameni acolo. Zi de zi, la prânz și cină, sunt acolo. În rest, nu am o viață, mă ocup doar de asta”, a adăugat el.