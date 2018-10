Daniel Robu nu s-a putut obișnui în America și s-a întors acasă. “Am simțit cum se manifestă sentimentul de dezrădăcinare”

După ce trupa De La Vegas s-a destrămat, întrucât Silvia Lăuneanu, partea feminină a acesteia, a plecat peste Ocean, colegul său, Daniel Robu, i-a urmat exemplul. A luat-o de la zero în America, dar a constatat, după 3 ani, că îi lipsește ceva: sentimentul de acasă. Și așa a decis să se întoarcă la rădăcini.

La scurt timp după revenirea în România, a cunoscut-o pe Cătălina, care i-a devenit soție și i-a dăruit un copil. Acum, artistul spune că e cu adevărat împlinit, iar viața lui a intrat, în sfârșit, pe făgașul dorit.

Am fost cam 2,3 ani plecat pe Coasta de Vest. Pot spune că am avut o experiență foarte interesantă. Sunt multe de povestit. E bine ca în viață să-ți dai niște răspunsuri. America am considerat-o a doua casă. Și așa a rămas, așa o consider și acum. Mi-era foarte bine, îmi place foarte mult acolo. Doar că nu există loc ideal. Poți întâlni anumite lucruri care ți se potrivesc, dar aici e acasă. Acolo, am văzut, am simțit cum se manifestă sentimentul de dezrădăcinare. Auzisem pe la alții, am zis că-s povești. Dar chiar există așa ceva', a povestit Daniel Robu pentru Libertatea.