Daniela Györfi și-a învoit fiica de la școală pentru o minivacanță de patru zile la Disneyland. Cântăreața, micuța Maria și tatăl ei, George Tal, și-au luat bagaje ușoare, de mână, și au decolat spre Paris.

Daniela și George au avut ceva emoții în timpul zborului, pentru că fiica lor s-a aflat pentru prima oară într-un avion. Totul a decurs însă bine, iar micuța a fost încântată. Pentru a nu repeta pățaniile din trecut, când s-au trezit cu bagajele pierdute sau rătăcite, ei au avut toate hainele înghesuite în bagajele de mână.

Cei trei au colindat Parisul și au vizitat mai multe obiective turistice. La finele fiecărei zile, Maria a căzut lată de oboseală. Daniela Györfi și-a dus fetița la Disneyland iar aceasta a fost tare încântată.

Am colindat Parisul, am fost și cu metroul. Am mers și la Muzeul Luvru. Am stat patru zile. Am fost rupți, de dimineața până seara am umblat. Maria a dormit neîntoarsă. Pentru ea, vacanța la Disneyland a fost una pe care nu o va uita vreodată. Pentru ea am mers acolo. În altă perioadă nu mai aveam timp, săptămâna viitoare avem concert în Israel. Suntem mereu numai pe drumuri. A fost tare frumos, oameni cu charismă, parcă nici nu au probleme. Maria s-a descurcat foarte bine la primul ei zbor cu avionul. E tare curajoasă', ne-a mai spus George.