Deşi actriţa îl pregătise ca la carte pentru ziua cea mare şi îi cumpărase chiar şi… smoching. Diana a fost supărată în ziua nunții, din această cauză. „Am avut trei câini înainte de Aki, dar numai fetițe, el e primul băiat și poate de-asta mă și descurc atât de greu cu el. Una dintre cățelușe a rămas la fostul soț. Apoi am mai avut una cât eram singură și nu aveam deloc timp de ea, plecam mai multe zile de acasă și am decis să o dau spre adopție, ca să n-o chinui. După ce am fost convinsă că relația mea cu Alin e în regulă, am decis să ne luăm împreună un câine. Am avut mari discuții atunci pe tema rasei pe care să o alegem, însă, când l-am văzut pe Aki, ne-am topit amândoi”, povestește Diana Dumitrescu la Antena Stars. Diana Dumitrescu și Alin Boroi s-au căsătorit în secret în luna septembrie, iar alături le-au fost cele mai apropiate persoane.

