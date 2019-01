Andreea Perju a impus de la încept regula în familie ca în dormitor să nu existe televizor. Culmea este că tocmai ea a încalcat-o după ce, seară de seară, s-a retras cu laptopul în camera de dormit.

În 2018 am dobândit o dependență de care vreau să scap acum. Am devenit dependentă de toate serialele de pe Netflix și în fiecare seară aștept să adorm copiii, apoi dau drumul la laptop și eu, care nu eram obișnuită să adorm cu televizorul sau cu lumina aprinsă în cameră, mă uit la filme până adorm. Și dimineața mă trezesc la 6.30 și nu e tocmai bine, pentru că după mai bine de 6 luni de filme, noapte de noapte, am început să mă resimt. Dar cea mai mare suferință a mea este că nu am mai pus mâna pe o carte, eu tot timpul adormeam citind. Așa că, de luna asta, fiți pe fază, că o să mă vedeți numai cu cărți în mână', promite Andreea Perju.

Actrița știe că nu va reuși să renunțe de tot la filme, dar jură că va scurta durata de vizionare. Mi-am propus să existe o egalitate în atenția acordată cititului și cea acordată filmelor. Adică îmi doresc să mă uit la seriale pe canapea și să nu mai iau laptopul în dormitor. În momentul în care simt că mi-e somn, să mă duc în dormitor și să adorm citind', a explicat ea.

