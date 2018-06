Sunt persoană fără venituri și îmi achit din mână contribuția la asigurările de sănătate (CASS). La începutul anului am depus declarația veche (604). Acum, am fost la ANAF să depun Declarația 212, dar cei de acolo mi-au spus că nu trebuie s-o depun și că trebuie să achit contribuția pe 12 luni, nu pe 6 luni, așa cum am citit în Libertatea. E corect? (Maria Gudacu, Aninoasa-Hunedoara)