'O femeie, când e fericită, o vezi prin toți porii, dar nu am văzut această fericire în ea. Mărturisesc că am fost atras de ea la început, este peste tot ce am văzut aici în trei sezoane. Ea nu va face nimic aici, miza e prea mare pentru ea. În ceea ce o privește, mi-am dat seama că pentru ea Insula Iubirii va începe după ce va pleca de aici. După ce voi nu mai puteți filma si înregistra', a concluzionat Raul, una dintre ispitele cu experiență, care a reușit până acum să 'citească' multe concurente.

Zilele trecute, au apărut primele imagini de la nunta lui Hannelore și a lui Bogdan de la „Insula Iubirii”. Deși probabil ar fi trebuit să rămână un secret până la terminarea emisiunii, cei doi rămân totuși împreună, chiar dacă Hanne și ispita Andi s-au îndrăgostit nebunește. Fotograful care a participat la nunta celor doi a dezvăluit misterul.

