Delia are planuri mari. ”Ei sunt armele, nu există altceva!”

Cum nu e loc de prea multă modestie, Delia a mărturisit că anul acesta are pe mână o echipă 'bombă' și speră să câștige cel de-al optulea sezon 'X Factor'. 'Nu am arme noi, țin cont de fiecare dată de ceea ce avem în dotare, și anume concurenții. Cred că ei sunt armele, nu există altceva. De ei depinde totul! Și grupa de anul acesta este bombă! Anul acesta am cu cine să câștig, am și o fată și un băiat care ar putea!', a spus Delia despre echipa sa de concurenți peste 24 de ani, care intră în această seară, de la ora 20.00, la Antena 1, în Bootcamp.

Anul acesta Horia Brenciu, juratul care a câștigat sezonul al șaptelea, va fi mentorul Grupurilor, Ștefan Bănică va avea grupa de fete sub 24 de ani, Delia pe cea de adulți, iar Carlas Dreams va avea echipa de băieți sub 24 de ani.

Citește și

VIDEO / Radu Paraschivescu: „Limba dăncileză va triumfa la Bruxelles!”. A lansat o carte cu vorbe de duh ale politicienilor și cu un capitol dedicat premierului Dăncilă