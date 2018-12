„Mihai Mohaci şi Mihai Popa au făcut cerere de reînscriere în PSD, ca urmare ei fac parte din grupul PSD”, a spus liderul grupului PSD, Daniel Suciu, în plenul Parlamentului.

Pe 3 decembrie, preşedintele Pro România, Victor Ponta, a anunţat că deputaţii Mihai Valentin Popa, Mihai Mohaci, Ion Spânu şi Ion Mocioalcă au părăsit PSD şi s-au alăturat formaţiunii sale.

Mihai Mohaci acuza partidul, în urmă cu o săptămână, că afirmă că nu sa interesat de Organizaţia Braşov.

Într-o scrisoare adresată membrilor PSD Braşov, el afirma că valul de excluderi din ultima perioadă trebuia să ducă la discuţii şi dezbateri în rândul organizaţiilor, nu să înghiţim în sec de frică să nu fim excluşi cumva.

Potrivit acestuia, membrii simpli ai PSD află de la televizor ce se întâmplă la nivel central, iar lipsa unei reale comunicări și lipsa unui dialog cu membrii de partid îl face să creadă că direcţia în care se îndreaptă conducerea judeţeană este una greşită.

Acelaşi lucru se întâmplă şi cu preşedintele PSD-ului, Liviu Dragnea. Parlamentarii de Braşov, timp de doi ani, nu au avut nici o discuţie despre anumite proiecte, de la nivelul judeţului, despre ce ne dorim să facem pe plan local. Nu am contat absolut de loc. În 2016, am venit în Parlament cu entuziasm şi ne-am trezit cu greu din ceea ce am crezut că este menirea noastră. De altfel, în ultimii doi ani, nu a venit nimeni de la Bucureşti la Braşov. Absolut nimeni!. Şi asta în condiţiile în care, la Braşov, rezultatele au însemnat şase parlamentari.

