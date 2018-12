Autoritățile au fost alertate, iar la fața locului au ajuns ambulanţă şi mai multe echipaje de poliţie şi criminalişti, potrivit observator.tv.

Deși cuplul ar fi murit din cauza frigului, Inspectoratul Județean de Poliție Ilfov a deschis un dosar penal pentru moarte suspectă în acest caz.

Oamenii din sat spun că atât bărbatul, cât și femeia, aveau probleme cu alcoolul. Ei munceau cu ziua prin sat în schimbul unei sume de bani.

„Am vrut să îl iau pe el la treabă şi am deschis uşa acolo unde stau ei. Pe ea am văzut-o întinsă pe pat, pe el căzut pe jos. Nu am intrat, am anunţat-o pe fiica lui, iar când s-a dus, i-a găsit morţi pe amândoi. Ei beau cel puţin trei litri pe zi. Au damigeana acolo. Nu au sobă, nu au nimic acolo”, a povestit pentru presa locală bărbatul care i-a găsit pe cei doi.

FOTO captura video monitorulbt.ro

