„Sunt un pisicar. De fapt, îmi plac animalele, în general. Când eram copil, în garsoniera în care locuiam cu mama, aduceam mereu pisici, hamsteri, gușteri, moși cocoloși – niște păianjeni pe care îi momeam cu bucățele de smoală, un șarpe de alun, ba chiar o năpârcă. Însă, de-a lungul timpului, pisici am avut cele mai multe. Cred că în jur de douăsprezece”, spune acesta.

Acum, are acasă o pisică, Usi, pe care el și soția sa, Gabriela, o iubesc nespus. Usi are doi ani și a fost adusă de pe munte, din Parcul Național Buila-Vânturarița. „Am văzut-o în curtea mănăstirii Pătrunsa, unde mă aflam cu Gabriela. Îmi amintesc că erau o moină și o lapoviță îngrozitoare afară, iar ea stătea cuminte pe o masă… Avea vreo opt luni și era o delicată. Am plecat atunci dar, peste o săptămână, m-am întors după ea. Așa a intrat Usi – acesta e numele pe care i l-a dat un călugăr de acolo – în familia noastră”, povestește Cristi.

De atunci, Usi a fătat de trei ori, câte patru pui. Și de fiecare dată a fost moșită de… Cristi. „Ultima dată, Usi Pisicuța a fătat în patul nostru. Am perceput-o ca pe o dovadă de mare încredere. Am moșit-o de fiecare dată. Știu cum se procedează. Doar sunt absolvent al unui liceu de biologie (râde). De fiecare dată, a făcut câte patru pui pe care i-am dat ca pe pâinea caldă', mai spune juratul de la Te cunosc de undeva!'.

