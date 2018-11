„Când eram copil, eram foarte cuminte, ca și acum. Am avut norocul că am crescut într-un orășel mic, de provincie, iar lucrurile se întâmplau altfel. Am fost foarte implicată în tot ceea ce înseamnă școală, am fost foarte cuminte. Mă jucam, făceam to felul de păpuși textile, găteam pentru păpuși, o făceam pe doamna învățătoare pentru păpuși, eram învățătoarea celorlalți copii. Nu îmi iese mie chestia asta cu duritatea, dar cine știe, mai încolo. Mă jucam cu ceilalți copii, băteam mingea pe maidan, dar nu jucam fotbal pentru că nu am fost niciodată bună la sporturui. Când eram mică, am făcut balet, dans, activități de-astea, mai de fetițe.

Nu mă vedeam aici. Îți dai seama că nu ai cum să-ți imaginezi, decât dacă ești foarte cutezător cu mintea și să-ți planifici totul, pas cu pas. Este și educație, și voia Celui de Sus, noroc, mai multe aspecte. Poate sunt oameni care merită de 100 de mii de ori să fie într-un loc și nu sunt' a povestit Anca Serea, pentru Antena Stars.

Anca Serea și Adi Sînă formează unul dintre cele mai discrete cupluri din showbiz. Chiar dacă s-a spus că sunt la un pas de divorț, se pare că lucrurile nu stau deloc așa. Mai mult, artistul a povestit recent de ce Anca Serea a lipsit de la botezul băiețelului Sandrei N.

