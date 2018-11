Betty și Florin Salam vor să lanseze o piesă împreună. Noua piesă nu este o manea, având în vedere că tânăra mămică a zis că nu poate cânta genul care l-a consacrat pe tatăl său.

„Eu când eram copilaş eram năzdrăvană. Am început să cânt la 13 ani. Tata a văzut talentul târziu. O să încep de la anul. Vreau să mă pregătesc foarte bine. Vreau să merg la repetiţii, să îmi găsesc oameni ok, să ne înţelegem cu toţii bine. Vreau să mă ocup mai mult de mine. Mă încurajează foarte mult, da (n.r. Florin Salam). Mereu îi cer sfaturi. Munceşte foarte mult. Îl apreciez enorm de mult, el nu are timp o secundă pentru el. Este foarte bine și mă bucur. În mediul în care este el… Apreciez că încă are capul pe umeri și rezistă. (…) Vrem să cântăm împreună. Nu am spus până acum, dar îmi doresc. Vrem să facem ceva frumos. Pentru noi aşa. El spre stilul meu. Nu va fi manea”, a precizat Betty Stoian, invitată într-o emisiune la Antena 1.

În continuare, vedeta a adăugat că „este foarte greu să cânţi manele”.

