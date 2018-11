George Tal a spus că Daniela Gyorfi „doarme fără lenjerie intimă noaptea” și că este pregătit oricând să facă al doilea copil.

„Da, este adevărat că Daniela doarme fără lenjerie intimă noaptea. Dacă e să fie, da, pot să spun că eu sunt pregătit zi și noapte pentru al doilea copil. Ea e foarte geloasă, așa e”, a spus Tal la emisiunea Acces Direct, potrivit Spynews.

De asemenea, Daniela Gyorfi a oferit și ea câteva detalii picante din relația ei cu George Tal. Artista a declarat că nu mai vrea al doilea copil și că este geloasă.

„Suntem împreună de 12 ani. Dorm fără lenjerie când dorm cu George, nu cu Maria. Am 50 de ani, nu mai e de al doilea copil. Înainte el era dușmănos, eu eram mai maimuțică și ne trecea. El nu ține supărare, eu așa zic. Sunt femei care trec peste orice, dar eu nu. Răspund nu, dar este da (nr. dacă a înșelat-o). N-am văzut, dar de aflat am aflat. Nu uitați că am fost despărțiți câteva luni, ce era să facă. La început m-a cerut de la mama, dar el a fost căsătorit în Germania îi trebuiau niște acte, apoi s-a născut Maria și n-am mai vrut”, a spus Daniela Gyorfi.

CITEȘTE ȘI: Editorial din Oradea: Jurnalistul Mircea Chirilă, despre investițiile în infrastructură: „Norocul orașului”