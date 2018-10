„Părinţii mei s-au despărţit, tata s-a recăsătorit cu o femeie care avea două fete şi mi-a spus că eu nu mai sunt copilul lui. Asta m-a dărâmat psihic. Şi în momentul de faţă sunt afectată. A fost şocul pentru că nu-mi imaginam viaţa fără amândoi părinţii. Am încercat să-mi iau viaţa, dar m-au prins la timp. Şi acum pentru că sunt depresivă am tot timpul gânduri. Eu sunt o persoană sinceră, dar am foarte multe întrebări, nu înţeleg de ce nu pot să fiu stabilă”, a spus Diana Constantin la Antena Stars.

Diana a intrat recent în conflic cu Hanne de la „Insula iubirii”, sezonul 4. După ce Hannelore a menţionat-o pe Diana, fostă concurentă la „Insula Iubirii”, în emisiune, spunând că aceasta a mers în Thailanda pentru a se afirma, bruneta a venit imediat cu replica și a postat un mesaj dur pe Facebook.

Citeste întreaga stire: https://www.libertatea.ro/ultima-ora/scandal-intre-diana-si-hannelore-de-la-insula-iubirii-2405753

Citește și

FOTO/ Automobilele de milioane ale Simonei Halep. Campioana are garajul burdușit cu bolizi de lux